



Польша передала Украине свои истребители МиГ-29

Польша уже передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29. Однако их количество не озвучивается. Об этом сообщили представитель польского президента Марчин Пшидач в эфире RMF FM.



"В Украину уже прибыло несколько польских единиц (МиГ-29 - ред)", - заявил Пшидач.



По его информации, процесс передачи первой части самолетов уже завершился. "Конечно, будут разговоры и о возможной дальнейшей поддержке", - отметил Пшидач.



Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине четырех самолетов МиГ-29. При этом Украина уже получила МиГ-29 от Словакии. По данным СМИ, они уже защищают украинское небо над Харьковом.