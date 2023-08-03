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Польша перебросила вертолеты к белорусской границе
03.08.2023 17:30 Алина Груднева

Польша перебросила вертолеты к белорусской границе

На фоне активности наемников ЧВК "Вагнер" Польша перекинула боевые вертолеты на границу с Беларусью.

Информацию об этом подтвердил замглавы польского Генштаба Марек Соколовский.

Уточняется, что Польша перебросила в Подляское воеводство боевые вертолеты из 1-й авиационной бригады сухопутных сил и 25-й бригады воздушной кавалерии.

"Вертолеты вооружены и готовы к бою", – подчеркнул Соколовский.

По его словам, на бортах вертолетов находятся пилоты, которые имеют опыт миссий в Ираке и Афганистане.

"Они очень опытные. Если будет происходить что-то тревожное, они без колебаний применят оружие", – предупредил генерал.
 

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