



Польша перебросила вертолеты к белорусской границе

На фоне активности наемников ЧВК "Вагнер" Польша перекинула боевые вертолеты на границу с Беларусью.



Информацию об этом подтвердил замглавы польского Генштаба Марек Соколовский.



Уточняется, что Польша перебросила в Подляское воеводство боевые вертолеты из 1-й авиационной бригады сухопутных сил и 25-й бригады воздушной кавалерии.



"Вертолеты вооружены и готовы к бою", – подчеркнул Соколовский.



По его словам, на бортах вертолетов находятся пилоты, которые имеют опыт миссий в Ираке и Афганистане.



"Они очень опытные. Если будет происходить что-то тревожное, они без колебаний применят оружие", – предупредил генерал.

