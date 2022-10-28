



Польша: "Пакт Россия - НАТО мертв"

В Польше заявили, что Россия своим вторжением в Украину аннулировала пакт Россия-НАТО, подписанный в 1997 году.



Об этом заявил глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох. Теперь, по его словам, Польша заинтересована в участии в программе Nuclear Sharing.



"В 1997 году был подписан пакт Россия-НАТО, на основе которого существует убежденность в том, что никаких дополнительных постоянных сил НАТО в Восточной Европе размещать не следует. Мы считаем, и Президент сказал на саммите НАТО, что этот акт мертв, Россия просто аннулировала его агрессией против Украины", - заявил Кумох.