



Польша окончательно закрыла границу для грузовиков из Беларуси

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский принял решение ограничить движение белорусских грузовиков через пограничный пункт пропуска Кукурыки. Это последний работающий пункт пропуска на границе Польши и Беларуси, доступный для грузовиков.



Как сообщается на сайте министерства, движение белорусского грузового транспорта через КПП Кукурыки (Козловичи со стороны Беларуси) будет ограничено с 19:00 21 февраля и до тех пор, "пока белорусские власти не снимут ограничения для польских перевозчиков". Белорусские грузовики смогут попасть в Беларусь через Литву и Латвию, отметили в министерстве.



В ведомстве подчеркнули, что ограничения не распространяются на пассажирский транспорт, который может пересечь границу через КПП Тересполь (Брест).

20 февраля, по данным польского союза перевозчиков, возле пограничного пункта Кукурыки (Козловичи) возникла 60-километровая очередь из грузовиков.



В начале февраля власти Польши «в интересах государственной безопасности» закрыли КПП Бобровники, который считался одним из крупнейших на границе с Беларусью. В ответ власти Беларуси ограничили проезд польских грузовиков через пункты пропуска на границе с Латвией и Литвой, решив пропускать их только через белорусско-польскую границу.



В министерстве внутренних дел Польши заявили, что закрытие КПП Кукурыки стало ответом на ограничения со стороны Беларуси.

С 2021 года польские власти также закрыли пункты пропуска Половцы (Песчатка), Славатыче (Домачево) и Кузница Белостоцкая (Брузги).