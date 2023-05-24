



Польша оказала военную помощь Украине уже более чем на 3 млрд евро

Общая стоимость польской военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года уже превысила три миллиарда евро. Об этом сообщила канцелярия премьера Польши Матеуша Моравецкого по итогам его встречи с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком в Варшаве.



Во время встречи Моравецкий и Стефанчук обсуждали вопросы скорейшего начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, восстановления, а также военной поддержки.



"Стоимость наших поставок оружия, боеприпасов и военной техники уже превысила три миллиарда евро", – говорится в сообщении.



В рамках двухдневного визита в Польшу Руслан Стефанчук встретился не только с польским премьером, но и со спикерами Сейма и Сената Эльжбетой Витек и Томашем Гродским.



В четверг, 25 мая, председатель Верховной Рады также должен произнести речь в польском парламенте.