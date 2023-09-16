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Польша оградится от России огромной стеной
16.09.2023 18:03 Алина Груднева

Польша оградится от России огромной стеной

Польша в обозримом будущем оградится от Калининградской области огромной стеной.

По данным Radio Olsztyn, такие планы озвучил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

"Мы объявили, что сначала начинаем строить периметрическую систему для электронной охраны границы. Затем мы будем создавать соответствующий физический барьер на отдельных участках, а в конечном итоге - по всей длине границы с Калининградской областью", - подчеркнул он.

Забор польская власть возводит еще с апреля. На границе будут установлены три тысячи камер, а также протянут 200 километров кабелей на 199 км от Центра наблюдения.
 

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