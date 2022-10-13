



Польша об утечке на нефтепроводе "Дружба": следы ведут в Кремль

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил мнение, что за аварией на нефтепроводе "Дружба" могут стоять российские интересы.



Несмотря на то, что прямых обвинений политик не выдвинул, он отметил, что "многие следы указывают на Кремль".



По словам Моравецкого, говорить о реальных причинах аварии на нефтепроводе можно будет лишь по окончанию расследования.



Он сказал, что пока не установлено, была ли она вызвана диверсией или случайным повреждением.