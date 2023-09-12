



Польша не будет возобновлять импорт украинского зерна

Польша окончательно решила не открывать границы для импорта украинского зерна, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.



"Польша не позволит затопить нас украинским зерном. Независимо от того, каким будет решение чиновников Брюсселя, мы не откроем наши границы", - подчеркнул премьер.



По словам Моравецкого, сейчас Евросоюз определяется с тем, сохранять ли для Польши и других соседей Украины временное эмбарго на импорт украинского продовольствия, введенное весной.



"Я вам скажу, чем это закончится: мы не откроем границу. Они должны это учитывать, потому что только полякам решать, как должны выглядеть дела в нашем собственном доме", - резюмировал глава польского правительства.





