Польша не будет возобновлять импорт украинского зерна
Польша окончательно решила не открывать границы для импорта украинского зерна, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Польша не позволит затопить нас украинским зерном. Независимо от того, каким будет решение чиновников Брюсселя, мы не откроем наши границы", - подчеркнул премьер.
По словам Моравецкого, сейчас Евросоюз определяется с тем, сохранять ли для Польши и других соседей Украины временное эмбарго на импорт украинского продовольствия, введенное весной.
"Я вам скажу, чем это закончится: мы не откроем границу. Они должны это учитывать, потому что только полякам решать, как должны выглядеть дела в нашем собственном доме", - резюмировал глава польского правительства.
Polska nie pozwoli, żeby zalało nas ukraińskie zboże.— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) September 12, 2023
Niezależnie od tego, jaka będzie decyzja brukselskich urzędników, nie otworzymy naszych granic. https://t.co/KvqvIYWQFz