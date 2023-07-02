



Польша направляет дополнительные силы для охраны границы с Беларусью

Польша отправит 500 полицейских на свою границу с Беларусью. Об этом заявил в воскресенье министр внутренних дел Мариуш Каминский.



"В связи с напряженной ситуацией на границе с Беларусью я решил усилить наши силы 500 польскими полицейскими из превентивных подразделений и подразделений контртерроризма", – написал Каминский в Twitter.



Они присоединятся к 5000 пограничников и 2000 солдат, которые охраняют безопасность этой границы, добавил он.



Польская пограничная служба в воскресенье сообщила, что в субботу 187 человек пытались нелегально пересечь границу Польши из Беларуси.



О необходимости усиления сил на границе с Беларусью, в том числе в связи с присутствием группы "Вагнера", в среду заявил вице-премьер-министр Ярослав Качиньский.



Ситуация на польско-белорусской границе остается напряженной с 2021 года, когда резко возросло количество попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу. С начала 2023 года Пограничная служба зафиксировала более 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу.



Министр обороны Польши Мариуш Блащак не исключил, что наемники "Вагнера", которые переберутся на территорию Беларуси после попытки мятежа в РФ, будут осуществлять провокации.