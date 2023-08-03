



Польша намерена продлить запрет на ввоз украинской агропродукции и без ЕС

В Польше заявили, что размышляют над тем, чтобы продлить запрет на ввоз украинской агропродукции отдельно от ЕС. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития Польши Роберт Телус в интервью PAР.



По его словам, он не видит содержательных аргументов в том, что Еврокомиссия решила не продлевать временный запрет на ввоз в Польшу и другие соседки Украины. Однако он считает, что такое решение сродни попыткам навредить правительству Польши. "Эти аргументы сугубо политические", – заявил министр.



Телус рассказал, что Польша еще надеется совместно с другими заинтересованными странами убедить Еврокомиссию продлить эмбарго. В противном случае страна будет вынуждена ввести односторонние ограничения. Однако он не знает, планируют ли так же поступить еще какие-нибудь страны.



"Нам очень нужно сотрудничество, и Украина должна понимать, что вопрос транзита зерна можно будет решить только при условии, что в наших отношениях хорошая атмосфера", – сказал Телус.



Напомним, экспорт украинской агропродукции был сокращен после того, как Россия решила выйти из "зернового соглашения". Договоренности в рамках этой инициативы позволяли Украине транспортировать зерно по Черному морю.