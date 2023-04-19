



Польша начала строительство электронного забора на рубежах с Россией

Польша начала строительство электронного барьера на границе с Россией, чтобы лучше контролировать ситуацию, пишет RMF 24. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил глава МВД страны Мариуш Каминский, пишет RMF 24 .



“Начато строительство электронного барьера на польско-российской границе. Работы будут завершены осенью этого года. У нас будет полный мониторинг того, что происходит на границе с Россией”, — сообщил глава МВД страны Мариуш Каминский.



Общая протяженность барьера составит 199 километров. На нем будут установлены системы камер и датчиков движения. Он охватит всю сухопутную границу Польши с Калининградской областью России.



Сам барьер разделят на 12 функциональных секций. В общей сложности на нем будет около 2 000 столбов для видеонаблюдения, 3 000 видеокамер и 700 км кабелей. По словам Каминского, граница с Россией будет невероятно современной, как новый барьер на границе с Беларусью.



Польша строила стену на границе с Белоруссией с января 2022 года. Общая стоимость проекта вместе с техническим оснащением составит 1,6 миллиарда злотых. В конце июня там заявили, что полностью достроили забор



Кризис с нелегальными мигрантами со стороны Беларуси начался после санкций Евросоюза и ряда западных стран в декабре 2021 года.



Официальные лица Польши, Литвы и Латвии уверены, что поток мигрантов был частью гибридной войны против ЕС со стороны властей Беларуси и России. Польские спецслужбы приводили доказательства того, что штурмом границы руководил генерал пограничной службы Беларуси Подлинев .