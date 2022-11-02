



Польша начала строить ограждение на границе с Калининградской областью РФ

Польша ограничивается от Калининградской области забором и колючей проволокой. Об этом заявил вице-премьер-министр и глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.



"Это связано с запуском рейсов с Ближнего Востока и севера Африки в Калининград, поэтому решено принять меры по усилению безопасности "путем закрытия этой границы". В Польше даже не скрывают, что это делают, чтобы предотвратить искусственное нашествие мигрантов, вроде того, которое Беларусь и Россия организовали год назад. Отлично, что наши соседи уже заранее готовятся к российским провокациям", - пишет глава Полтавской областной государственной администрации Дмитрий Лунин.

