



Польша купит у Южной Кореи артиллерийские системы Chunmoo

Польша завершила переговоры с Южной Кореей, касающиеся приобретения реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo.



Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью i.pl.



"Мы завершили переговоры по контракту на пусковые установки Chunmoo. Намерен подписать рамочный контракт на поставку около 300 многозарядных систем залпового огня K239 Chunmoo. Это отличное артиллерийское оружие, и, основываясь на наших наблюдениях за войной в Украине, мы ясно видим, какое преимущество артиллерия может создать в поле боя", - заявил Блащак.



Первые единицы РСЗО прибудут в Польшу уже в следующем году.