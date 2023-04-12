



Польша и страны Балтии готовят новый санкционный "сюрприз" для России

В ближайшие дни Польша и страны Балтии должны подать совместное предложение в отношении одиннадцатого пакета санкций против России. Об этом сообщает Польское радио.



Сообщается, что группа стран уже направила одну из идей Европейской комиссию и столицам ЕС. В санкционном пакете речь пойдет о санкциях в отношении атомной энергетики России, в том числе против "Росатома".



"Вопрос санкций нуждается в должной подготовке, и консультации продолжаются", - сказал один из дипломатов в Брюсселе.



Впрочем, еще один собеседник издания отметил, что каждый санкционный пакет утверждался с определенным перечнем исключений: "Металлургическая отрасль является одним из примеров, и сейчас пора взглянуть на это".



Как сообщалось ранее, Венгрия планировала блокировать санкции ЕС против "Росатома" и хочет расширять сотрудничество с РФ. При этом Литва предлагает ввести санкции против "Росатома" с исключением Венгрии.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также считает, что в случае введения санкций против "Росатома" ЕС может сделать исключение для некоторых стран.

