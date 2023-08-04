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Польша и Литва согласовали реакцию на угрозы со стороны Беларуси
04.08.2023 21:25 Алина Груднева

Польша и Литва согласовали реакцию на угрозы со стороны Беларуси

Министры внутренних дел Польши и Литвы согласовали реакцию на возможные угрозы со стороны Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на совместное заявление министров.

В пятницу, 4 августа, министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский обсудил с литовской коллегой ситуацию на границах с Беларусью.

"Согласовали механизмы реагирования на угрозы, которые могут появляться со стороны Беларуси, и потенциальные будущие провокации в приграничье. Обсудили также механизм, который применят в случае необходимости закрыть все пункты пересечения границы с Беларусью, результатом чего была бы изоляция режима Лукашенко", - сказано в заявлении.

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