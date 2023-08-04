



Польша и Литва согласовали реакцию на угрозы со стороны Беларуси

Министры внутренних дел Польши и Литвы согласовали реакцию на возможные угрозы со стороны Беларуси.



Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на совместное заявление министров.



В пятницу, 4 августа, министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский обсудил с литовской коллегой ситуацию на границах с Беларусью.



"Согласовали механизмы реагирования на угрозы, которые могут появляться со стороны Беларуси, и потенциальные будущие провокации в приграничье. Обсудили также механизм, который применят в случае необходимости закрыть все пункты пересечения границы с Беларусью, результатом чего была бы изоляция режима Лукашенко", - сказано в заявлении.