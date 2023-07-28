



Польша и Литва рассматривают возможность закрытия границ с Беларусью

Польша и Литва рассматривают возможность закрытия границ с Беларусью из-за ЧВК "Вагнер", сообщает DW.



"Соображения реальны. Возможность закрытия границы существует", - цитирует заместителя главы МВД Литвы Арнольдаса Абрамавичюса AFP. По его данным, Литва неоднократно предупреждала западных союзников, что наемники из ЧВК могут маскироваться под просителей убежища, пытающихся пересечь границы Беларуси со странами ЕС, или устраивать провокации с участием беженцев.



"Это могут быть какие-то группы беженцев, нелегальных мигрантов, которых перебрасывают, чтобы вызвать какие-то беспорядки", - сказал Абрамавичюс.



Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский ранее выражал уверенность, что наемники из ЧВК "находятся в Беларуси не для развлечения".



"Они там, чтобы создавать различные кризисы, в первую очередь направленные против Польши", - сказал Качиньский, добавив, что Варшава наращивает оборонный потенциал, "чтобы эти провокации, эти действия не удались".



Польша и Литва ранее возвели заграждения на границах с Беларусью и РФ. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" 28 июля сообщила, что уже 13-я колонна ЧВК "Вагнер" заехала в Беларусь, в ней больше 80 машин.