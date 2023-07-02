



Польша хочет иметь сильнейшие сухопутные войска в Европе

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что два года спустя его государство хочет иметь сильнейшие сухопутные войска в Европе.



Об этом сообщает Польское радио.



По словам главы минобороны, это нужно "чтобы отпугивать агрессора и показать, что не стоит нападать на Польшу".



В субботу, 1 июля, Блащак принял участие в 18-м съезде "Клубов Газеты Польской", состоявшемся в Спале Лодзкого воеводства. В ходе дискуссии, посвященной национальной безопасности и модернизации Вооруженных сил, министр отметил основные элементы, на которых, по его мнению, основывается безопасность Польши, и благодаря которым страна наращивает свой потенциал сдерживания.



Первым из этих элементов является увеличение численности Войска Польского. По словам Блащака, численность армии имеет большое значение, о чем свидетельствует война в Украине.



Вторым элементом, который назвал глава Минобороны, является техническая модернизация Вооруженных сил Польши и оснащение их современным оборудованием. Министр в частности назвал танки Abrams и K2, боевые машины польского производства Borsuk, корейские легкие боевые самолеты FA-50 и заказанные американские истребители F-35.



Гарантия безопасности Польши является, прежде всего, задачей польской армии, подчеркнул глава оборонного ведомства.



