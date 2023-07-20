



Польша: готовимся к любым сценариям на границе с Беларусью

Министерство обороны Польши внимательно следит за ситуацией на границе с Беларусью.



По данным Reuters, об этом говорится в официальном заявлении оборонного ведомства.



Таким образом, Минобороны Польши отреагировало на объявление Беларуси о том, что ЧВК "Вагнер" примет участие в военных учениях возле границы.



"Границы Польши в безопасности. Мы регулярно отслеживаем ситуацию на нашей восточной границе и готовы к различным сценариям развития событий", — отметили в Польше.