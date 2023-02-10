



Польша готова закрыть все пропускные пункты с Беларусью

В Польше не исключили, что могут закрыть все пропускные пункты на границе с Беларусью. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Брюсселе.



"Причиной закрытия погранперехода в Бобровниках является рост напряженности в отношениях с Беларусью. К Беларуси инструментально относятся россияне и Кремль. Для нас и для Украины и Европы это все более опасное явление", - сказал он.



Напомним, с 10 февраля Польша закрыла пограничный переход с Беларусью "Бобровники - Берестовица". Такое решение было принято в целях безопасности.



Уже сегодня, 10 февраля, стало известно, что временно поверенного по делам Польши Мартина Войцеховского вызвали в Министерство иностранных дел Беларуси из-за закрытия пункта пропуска "Бобровники - Берестовица".