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Польша готова закрыть все пропускные пункты с Беларусью
10.02.2023 15:02 Раиса Вовк

Польша готова закрыть все пропускные пункты с Беларусью

В Польше не исключили, что могут закрыть все пропускные пункты на границе с Беларусью. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Брюсселе.

"Причиной закрытия погранперехода в Бобровниках является рост напряженности в отношениях с Беларусью. К Беларуси инструментально относятся россияне и Кремль. Для нас и для Украины и Европы это все более опасное явление", - сказал он. 

Напомним, с 10 февраля Польша закрыла пограничный переход с Беларусью "Бобровники - Берестовица". Такое решение было принято в целях безопасности.

Уже сегодня, 10 февраля, стало известно, что временно поверенного по делам Польши Мартина Войцеховского вызвали в Министерство иностранных дел Беларуси из-за закрытия пункта пропуска "Бобровники - Берестовица". 

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