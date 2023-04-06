



Польша готова помочь вернуть украинских детей из России

Польша готова помочь Украине в поиске и возвращении детей, депортированных оккупантами на территорию России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.



По его словам, сейчас власти ищут решение, как вернуть украинских детей, которые были силой похищены и депортированы Россией.



"Наши польские братья готовы помочь в поиске и возвращении детей. Мы благодарны за совместную инициативу Польши и Еврокомиссии относительно этого", - сказал Зеленский.



Напомним, 30 марта Сенат Польши единогласно осудил похищение украинских детей Россией. Также ранее мы писали, что государства-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе инициировали использование так называемого Московского механизма для расследования депортации детей с оккупированных Россией территорий Украины.