



Польша готова передать Украине все свои истребители МиГ-29

Польша готова передать Украине все истребители МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении Воздушных сил страны. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает CNN.



"Остающиеся в Польше самолеты МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении наших воздушных сил, мы готовы передать Украине", - говорится в заявлении.



Президент отметил, что ВСУ смогут их использовать, потому что у Украины сейчас есть пилоты, которые умеют управлять этими самолетами. Дуда выразил уверенность, что в будущем Украине нужно будет поставить F-16.



"Я считаю, что Вооруженные силы Украины в будущем будут использовать F-16. Поэтому обучение летчиков сейчас так важно", - добавил он.



Многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Являлся основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов прошлого столетия. В настоящее время находится на вооружении многих стран мира, в том числе Украины.



У Польши есть минимум 22 истребителя МиГ-29 в составе своих Воздушных сил.



Ранее Дуда уже говорил, что Польша готова передать Украине истребители Миг-29 и присоединиться к странам, которые передадут истребители F-16.

Также Словакия готова передать Украине 10 из 11 истребителей МиГ-29 советского производства, еще один зарезервированный для словацкого авиационного музея, который находится на этапе формирования экспозиции.