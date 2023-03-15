



Польша готова передать Украине партию МиГ-29 в самое ближайшее время

Представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил в среду, что несколько западных стран готовы поддержать Варшаву и тоже передать Киеву несколько истребителей МиГ-29, сообщает Bloomberg.



О каких странах идет речь, пока неясно, но есть основания предполагать, что одной из них станет Словакия.



“Вы можете рассчитывать на нашу помощь”, - заявил недавно премьер-министр страны Эдуард Хегер, обсуждая с Киевом вопрос укрепления украинской авиации.



МиГ-29 – истребитель советского образца, находящийся на вооружении многих стран бывшего соцблока. Украинские летчики хорошо знакомы с управлением этих самолетов и могут начать применять их без траты времени на обучение.



Власти Польши заявляют, что свою партию истребителей готовы передать Киеву в течение четырех-шести недель.



Постоянный представитель Польши в НАТО Томаш Шатковски также заявлял недавно, что передача Украине в том числе западных истребителей - лишь вопрос времени.



Польша, Франция, Великобритания и страны Балтии с самого начала заявляли о готовности поддержать запрос.



Германия и США выступают против. Вашингтон, например, аргументирует свой отказ тем, что обслуживание американских F-16 и обучение украинских летчиков их эксплуатации будет стоить непропорционально дорого относительно пользы, которую эти истребители могут принести на поле боя.