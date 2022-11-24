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Польша готова отдать свои системы Patriot Украине
24.11.2022 03:26 Раиса Вовк

Польша готова отдать свои системы Patriot Украине

Польша попросила Германию передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые ранее Берлин пообещал разместить на польско-украинской границе. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Твиттере.

"После очередных ракетных атак России я обратился к немецкой стороне, чтобы предложенные Польше батареи Patriot передать Украине и установить их на западной границе. Это защитит Украину от дальнейших жертв и блэкаута и повысит безопасность на нашей восточной границе", – написал Блащак.
 

Напомним, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт несколько дней назад пообещала, что Германия разместит ЗРК Patriot в Польше у границы с Украиной.

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