



Польша готова отдать свои системы Patriot Украине

Польша попросила Германию передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые ранее Берлин пообещал разместить на польско-украинской границе. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Твиттере.



"После очередных ракетных атак России я обратился к немецкой стороне, чтобы предложенные Польше батареи Patriot передать Украине и установить их на западной границе. Это защитит Украину от дальнейших жертв и блэкаута и повысит безопасность на нашей восточной границе", – написал Блащак.



Po kolejnych atakach rakietowych 🇷🇺,zwróciłem się do strony 🇩🇪, aby proponowane 🇵🇱 baterie Patriot zostały przekazane na 🇺🇦 i rozstawione przy zachodniej granicy. To pozwoli uchronić 🇺🇦 przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo przy naszej wschodniej granicy — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 23, 2022

Напомним, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт несколько дней назад пообещала, что Германия разместит ЗРК Patriot в Польше у границы с Украиной.