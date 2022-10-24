



Польша готова к новой волне украинских беженцев

В случае новой волны украинцев, которые будут спасаться от войны за границей, Польша предоставит им поддержку. Об этом заявила маршалек Сейма Польши Эльжбета Витек.



"Мы не скрываем, что это большая нагрузка на наш бюджет, который испытывает экономические последствия пандемии. Однако в ситуации, когда жизнь и здоровье невинных людей находится под угрозой, мы не можем ответить по-другому, кроме солидарности и поддержки. Поэтому мы будем и дальше помогать Украине и ее гражданам всеми доступными средствами", - подчеркнула Витек.