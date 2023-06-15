



Польша достроила электронный забор на границе с Беларусью

Польша завершила строительство электронного барьера на границе с Белоруссией, сообщили в Пограничной службе Польши.



Электронная система действует вдоль всей границы – на 206 километрах территории. Уже год там есть физический забор.



Минувшим летом на участке границы с Беларусью достроили физическое препятствие — 5,5-метровое ограждение из стальных пролетов с колючей проволокой. Это ограждение простирается на 186 километров. Электронный барьер охватывает также те участки, где ограждения нет.



Стоимость электронной изгороди составляет примерно 1,6 миллиарда злотых.

