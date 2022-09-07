Новости » Политика
Польша: через 3–10 лет будет серьезный риск войны с Россией
07.09.2022 11:39 Александр Юзовский

Польша: через 3–10 лет будет серьезный риск войны с Россией

Замглавы Минобороны Польши Марцин Очепа считает, что в ближайшие 3-10 лет может появиться "серьезный риск" российского вторжения в Польшу.

Он призвал использовать это время для модернизации армии.

"Есть серьезный риск войны с Россией, с которым мы столкнемся в период от 3 до 10 лет", – сказал Очела и заявил, что развитие событий будет зависеть от исхода российско-украинской войны.

"Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии и, прошу меня простить, совершенно второстепенно то, как бухгалтеры разберутся с расходами", – сказал он.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы