



Польша: через 3–10 лет будет серьезный риск войны с Россией

Замглавы Минобороны Польши Марцин Очепа считает, что в ближайшие 3-10 лет может появиться "серьезный риск" российского вторжения в Польшу.



Он призвал использовать это время для модернизации армии.



"Есть серьезный риск войны с Россией, с которым мы столкнемся в период от 3 до 10 лет", – сказал Очела и заявил, что развитие событий будет зависеть от исхода российско-украинской войны.



"Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии и, прошу меня простить, совершенно второстепенно то, как бухгалтеры разберутся с расходами", – сказал он.



