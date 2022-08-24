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Полный разгром: у Горовица нет шанса попасть в следующий Кнессет
24.08.2022 10:12 Аркадий Бочаровский

Полный разгром: у Горовица нет шанса попасть в следующий Кнессет

Одним из результатов праймериз в Мерец стало полное поражение нынешнего лидера партии Ницана Горовица. Горовиц оказался на последних местах в предвыборном списке партии, и у него нет шанса попасть в следующий Кнессет.

Список реальных мест Мерец выглядит так: Захава Гальон, Моси Раз, Михаль Розин, Али Салалха и Габи Ласки. Горовиц - на седьмом месте.

Бывший лидер другой левой партии, Авода,  и также как и Горовиц бывшая “говорящая голова” израильского ТВ, Шели Яхимович, произнесла соответствующий панегирик: “Он этого не заслужил. Политика может быть жестокой, капризной и неблагодарной. Если бы он решительно поддержал Захаву Гальон, это ему бы помогло Он - талантливая, образованная и междисциплинарная персона (извините), у него не будет проблем найти себя. Вся потеря - наша”.


 

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