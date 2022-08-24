



Полный разгром: у Горовица нет шанса попасть в следующий Кнессет

Одним из результатов праймериз в Мерец стало полное поражение нынешнего лидера партии Ницана Горовица. Горовиц оказался на последних местах в предвыборном списке партии, и у него нет шанса попасть в следующий Кнессет.



Список реальных мест Мерец выглядит так: Захава Гальон, Моси Раз, Михаль Розин, Али Салалха и Габи Ласки. Горовиц - на седьмом месте.



Бывший лидер другой левой партии, Авода, и также как и Горовиц бывшая “говорящая голова” израильского ТВ, Шели Яхимович, произнесла соответствующий панегирик: “Он этого не заслужил. Политика может быть жестокой, капризной и неблагодарной. Если бы он решительно поддержал Захаву Гальон, это ему бы помогло Он - талантливая, образованная и междисциплинарная персона (извините), у него не будет проблем найти себя. Вся потеря - наша”.





