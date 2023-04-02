



Полностью раскрыто дело 41-летней давности о пропавшем командире КСИР – анализ

Ахмад Мотеваселян,иранский военный атташе в Ливане, который в 1980-х годах был командиром КСИР, пропал в Ливане в 1982 году, и на протяжении 41 года Иран обвинял в его исчезновении Израиль. В прошлом году Иран потребовал от ООН осудить Израиль за это убийство.

“Исламская Республика Иран ожидает, что все правозащитные организации и ООН примут необходимые меры, используя соответствующие механизмы, чтобы заставить сионистский режим в полной мере сотрудничать, чтобы определить судьбу уважаемых дипломатов”, – говорилось в заявлении МИД Ирана.

Мотеваселян был важной иранской фигурой. Он был членом КСИР и командиром, которого Иран отправил в Сирию и Ливан для организации боевиков против Израиля, но использовал должность военного атташе как прикрытие. Считалось, что он был командующим экспедиционными силами КСИР в Иране, ключевым связующим звеном с “Хизбаллой” в то время. Автомобиль, в котором он ехал, был остановлен 5 июля 1982 года Фалангой, вооруженным крылом партии Катаиб в Ливане, ключевой христианской группировки, позже ставшей частью Ливанских вооруженных сил.Иран на протяжении многих лет заявлял, что “Исламская Республика Иран всегда возлагает на сионистский режим и его сторонников политическую и юридическую ответственность за похищение людей и этот террористический акт”. В то время как министерство иностранных дел Ирана на протяжении многих лет обвиняло Израиль, утверждая, что не знает о судьбе офицера, КСИР уже много лет знал о том, что их офицер мертв.Известно, что генерал-лейтенант Хоссейн Салами, иранский военачальник, .сообщил семье, что его смерть подтверждена и что он был “первым иранским мучеником за освобождение Иерусалима, и что сегодняшние завоевания оси сопротивления являются плодом пути, который начал мученик Мотеваселиан, чтобы освободить Иерусалим и угнетенный народ Палестины от ига господства сионистской оккупации”.Согласно статье в СМИ Аль-Айна в Персидском заливе, Мотеваселян был убит в 1982 году и похоронен на стройке в Бейруте. Оказывается, в 2019 году командующий отрядом “Аль-Кудс” КСИР Касем Сулеймани сообщил, что Мотеваселян был убит в ту же ночь, когда его задержали в Ливане. Позже Иран, по-видимому, получил останки от источника, который утверждал, что они нашли тело Мотеваселяна. В отчете говорится, что останки на самом деле не принадлежали погибшему командиру КСИР, но Иран предположил, что он мертв. Однако, Иран продолжил обвинять Израиль каждый год в годовщину предполагаемого “похищения”. Теперь КСИР наконец признал, что он мертв.Новые известия из Ирана и интерес региональных СМИ к смерти Мотеваселяна важны, поскольку его роль в качестве офицера КСИР в начале 1980-х годов отражает нынешнюю роль Ирана в Сирии и Ливане . Исламский режим Ирана начал свою кампанию по распространению влияния на Ирак, Сирию и Ливан в начале 1980-х годов. В то же время он сосредоточился и на нападении на Израиль. Поэтому история о гибели Мотеваселяна – это на самом деле история о том, что происходит сегодня.