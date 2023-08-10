



Поллард: пилоты не будут защищать Израиль в случае войны

Джонатан Поллард выступил вчера вечером (во вторник) на конференции Фонда наследия Израиля и Аруц-Шева - IHF в Иерусалиме. В своем выступлении Поллард затронул полемику вокруг запланированных правительством судебных реформ.



"Я встретился с несколькими офицерами бастующих ВВС, чтобы понять их", - сказал он. "Я задал им очень простой вопрос: Я понимаю, что у вас есть квалифицированное, более низкое чувство лояльности к Израилю. Поэтому позвольте мне спросить вас вот о чем: Согласны ли вы защищать землю и народ Израиля... и точка. Независимо от того, какое демократически избранное правительство находится у власти?"



“И ответ от этих прекрасных джентльменов был “нет”, — объяснил он. – “Поэтому я спросил их, какое правительство вы бы безоговорочно поддержали? И они сказали: “Еврейское и демократическое правительство”.



“Я сказал, хорошо, давайте поговорим о демократии. Вы согласны, что у нас были демократические выборы? “Да”. Согласны ли вы с тем, что проиграли? Я сказал: "Ну, тогда перестаньте. Если у вас есть проблемы с этим правительством и его политикой, то вам следует организоваться и подготовиться к следующим выборам. Вы не должны пытаться подорвать демократически избранное правительство под ложным предлогом борьбы за демократии, когда то, что вы на самом деле делаете, — это организация государственного переворота”, — сказал Поллард.







