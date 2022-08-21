Поллард о возможности баллотироваться в Кнессет: я достаточно настрадался
Джонатан Поллард не будет баллотироваться в Кнессет на ноябрьских выборах.
Таким образом он ответил на публикацию Israel Hayom по поводу того, что Итамар Бен-Гвир хочет предложить ему место в своей партии.
"Я Думаю, я достаточно настрадался", - сказал Поллард.
Своим близким друзьям он сказал, что действительно хочет сделать как можно больше для народа и Государства Израиль.
"Но я не могу баллотироваться в Кнессет", - отметил он.