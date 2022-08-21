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Поллард о возможности баллотироваться в Кнессет: я достаточно настрадался
21.08.2022 18:05 Алина Груднева

Поллард о возможности баллотироваться в Кнессет: я достаточно настрадался

Джонатан Поллард не будет баллотироваться в Кнессет на ноябрьских выборах.

 
Таким образом он ответил на публикацию Israel Hayom по поводу того, что Итамар Бен-Гвир хочет предложить ему место в своей партии.
 
"Я Думаю, я достаточно настрадался", - сказал Поллард.
 
Своим близким друзьям он сказал, что действительно хочет сделать как можно больше для народа и Государства Израиль.
 
"Но я не могу баллотироваться в Кнессет", - отметил он.

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