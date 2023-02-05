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Полковник Зеэв Раз задержан за подстрекательство
05.02.2023 14:10 Алина Груднева

Полковник Зеэв Раз задержан за подстрекательство

Подполковник запаса и бывший летчик Зеев Раз задержан "ЛАХАВ 433" по подозрению в подстрекательстве и угрозах в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Это произошло в воскресенье, 5 февраля.

Раз доставлен на допрос после его публикации сообщения, в котором он заявил, что Нетаниягу "заслуживает смерти". По этому факту начато расследование.

Напомним, что Раз удалил сообщение после бури, поднявшейся вокруг его высказываний. Нетаниягу, в свою очередь, призвал членов коалиции осудить высказывания против него.

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