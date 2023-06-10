



Полковник ВСУ: Кремль отдаст Белгородскую область

Российские добровольцы, которые зашли в Белгородскую область, являются вооруженными силами. Внутренние войска России остановить их не смогут. Об этом заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.



В интервью “Главреду” он рассказал о том, что Москва “не сможет ничего сделать с добровольцами в Белгородской области до тех пор, пока не перебросит туда свои регулярные войска”. Полиция не в состоянии остановить их продвижение.



“Россия ничего не сможет сделать до тех пор, пока не перебросит в Белгородскую область свои регулярные войска с украинского фронта. Росгвардия – это менты. А менты на очередь из танкового пулемета не полезут. Любые силовые структуры по своим боевым возможностям не могут сравниться с вооруженными силами”, – заявил Свитан.



По его словам, российским оккупантам нужно 5-7 тысяч войск, чтобы остановить ополчение на Белгородщине. Однако они не могут забрать военные силы из Украины, поскольку ВСУ на ослабленном участке тот час же пойдут на прорыв.



“И России для борьбы в Белгородской области нужно перебрасывать туда обстрелянные боевые части. Подразделения с Дальнего Востока, которые укомплектованы срочниками, проблем не решат – их разобьют. Москве нужно отправлять военных с украинского фронта, но снять войска оттуда россияне не могут. Нужно забрать минимум 2-3 бригады – около 5-7 тысяч человек. Если Россия пойдет на такой шаг, Украина получит возможности для прорыва на ослабленном участке фронта”, – добавил эксперт.



Также он сделал прогноз, согласно которому ситуация в Белгородщине приведет к затяжному конфликту, а Москва, в итоге, сдаст регион.



“Россияне попали в вилку. Они будут танцевать вокруг проблемы Белгородчины, но толком ничего не сделают. Подумают, что ополченцы с текущей скоростью продвижения могут дойти до Урала разве что через 200 лет, и отдадут Белгородскую область “на растерзание”. Отложат решение на потом”, – подчеркнул Роман Свитан.