



Полковник КГБ предложил ударить по Норвегии в отместку за “Северные потоки”

Полковник КГБ в отставке Игорь Прелин прокомментировал информацию американского журналиста Сеймура Херша, имеющего неоднозначную репутацию, о том, что водолазы ВМС США заложили взрывные устройства под газопроводы "Северный поток", а спустя три месяца Норвегия их активировала при помощи гидроакустического буя.



По словам отставного КГБ-иста, в расследовании содержится новая информация о причастности Норвегии к этому теракту. Прелин считает, что уничтожение "Северных потоков" было “выгодно этим странам, так как США поставляют в Европу сжиженный газ, а Норвегия – газ по трубам”.



"Уничтожив “Северные потоки”, они подчинили себе Европу", – сказал полковник в интервью российским СМИ.



Прелин предложил поднять этот вопрос в Совбезе ООН и потребовать компенсации от виновных, как стоимости газопроводов, так и упущенной прибыли, при этом скептически оценив возможность добиться этого.



Другим шагом экс-сотрудник службы безопасности предложил “отплатить Норвегии той же монетой”.



"Например, уничтожить все норвежские платформы в Северном море крылатыми ракетами “Калибр”, – заявил Прелин. "Потери в этом случае для Европы будут громадными. Пострадают и Польша, которую тоже нужно атаковать, и другие страны".



Белый дом официально назвал сообщения о причастности США к взрывам на "Северных потоках" ложными и полностью выдуманными. Пресс-служба ЦРУ также назвала публикацию Херша полностью и целиком ложной.