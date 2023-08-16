



Полковник ГРУ унизил Путина и Шойгу: за это его наказали

Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков обвинил президента России Владимира Путина, министра обороны РФ Сергей Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова в "неспособности вести войну".



По данным "Медиазона", из-за этого суд наказал его за "дискредитацию ВС РФ".



"Говорят, что я дискредитирую вооруженные силы. На мой взгляд, ВС РФ дискредитируют следующие граждане — Путин, Шойгу, Герасимов. Те, кто не способны вести войну, дискредитируют вооруженные силы. А вот мы способны вести войну и знаем, как это делать", - прокомментировал Квачков решение суда.



Дело в отношении экс-полковника ГРУ в России завели еще в июле из-за его постов в российской соцсети. В итоге, его признали виновным в "дискредитации ВС РФ" и оштрафовали его на 40 тысяч рублей.