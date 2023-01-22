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Политзаключенные женщины: прекратить казни в Иране
22.01.2023 18:23 Алина Груднева

Политзаключенные женщины: прекратить казни в Иране

Тридцать женщин-политзаключенных в Иране потребовали прекратить казни протестующих в стране.

Они подали петицию с соответствующим требованием.

"Мы, политические и идеологические заключенные женского отделения тюрьмы "Эвин", требуем прекращения казней протестующих и прекращения несправедливых приговоров заключенным в Иране", — сказано в документе.

По словам женщин, их приговорили в общей сложности к 124 годам лишения свободы "в результате несправедливых и непрозрачных процедур".

"Несмотря на разное религиозное и политическое происхождение, мы собрались вместе, чтобы сказать "нет" казням. Мы защищаем право людей жить в справедливости", - отметили в петиции.
 

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