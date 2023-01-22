



Политзаключенные женщины: прекратить казни в Иране

Тридцать женщин-политзаключенных в Иране потребовали прекратить казни протестующих в стране.



Они подали петицию с соответствующим требованием.



"Мы, политические и идеологические заключенные женского отделения тюрьмы "Эвин", требуем прекращения казней протестующих и прекращения несправедливых приговоров заключенным в Иране", — сказано в документе.



По словам женщин, их приговорили в общей сложности к 124 годам лишения свободы "в результате несправедливых и непрозрачных процедур".



"Несмотря на разное религиозное и политическое происхождение, мы собрались вместе, чтобы сказать "нет" казням. Мы защищаем право людей жить в справедливости", - отметили в петиции.

