



Политолог: Эрдоган уже "ставит на место" Путина

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире проекта "Орестократия" заявил, что развязанная президентом РФ война в Украине приведет к его личной гибели.



Эксперт также отметил, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган постоянно "ставит на место" Путина.



"Во-первых, ментально. Почему Путин переигрывает западных лидеров? Потому что школьник-хулиган в классе всегда переигрывает ботаника, но уступает настоящему бандиту во дворе дома. Так вот то же самое с Путиным и Эрдоганом", – объяснил Пионтковский.



Политолог утверждает, что контакты между двумя такими "пацанами" складываются мгновенно, "с первого взгляда – кто моргнет".



"И Эрдоган был альфа-самцом, начиная с того сбитого российского самолета. Путин что-то попытался "пригрозить пальчиком"... Ну а внешним разгромом, позором Путина было поражение в Карабахской войне. Когда Путин не рискнул защитить своего союзника", – сказал политолог.

