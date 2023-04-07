



Политики призвали правительство действовать жестче

Днем, 7 апреля, политики призвали правительство действовать жестче в отношении террора после теракта в Иорданской долине, в результате которого погибли три женщины.



Глава регионального совета Гуш-Эцион Шломо Нееман потребовал сделать все, чтобы пресечь нападения.



"Враг пытается создать государство в самом сердце нашей земли. Это их мотивация. Это должно прекратиться. Мы ждем не от солдат в поле и не от командиров, а от политиков жестких действий, чтобы разрушить надежду врага", - сказал он.



По словам члена парламента от "Ликуда" Кети Шитрит, нынешняя ситуация больше не может продолжаться.



"Мы обязаны восстановить безопасность и принять жесткие и эффективные меры для восстановления сдерживания. Молюсь о лучших днях", - сказала она.



Депутат от "Ликуда" Дан Иллуз призвал всех объединиться ради защиты Государства Израиль.



"Мое сердце с семьями погибших. Мы не сдадимся террору. Нужен жесткий ответ против террора", - подчеркнул он.



В свою очередь, пресс-секретарь депутата от "Оцма Йехудит" Сон Хар Мелех, Элиша Йеред объявила, что уходит в отставку, поскольку "слабая политика правительства в сфере безопасности стоит нам крови".