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Политики отреагировали на госпитализацию Нетаниягу
15.07.2023 18:50 Алина Груднева

Политики отреагировали на госпитализацию Нетаниягу

Израильские политики отреагировали на новость о внезапной госпитализации премьер-министра Биньямина Нетаниягу в медицинский центр "Шиба".

Одним из первых по этому поводу высказался лидер оппозиции Яир Лапид.

"Желаю премьер-министру Нетаниягу полного выздоровления, крепкого здоровья и хорошего самочувствия", - написал он в Twitter.

К пожеланиям выздоровления присоединился бывший премьер-министр Эхуд Барак. На фоне 28-й недели протестов против правовой реформы он отметил, что когда Нетаниягу вернется из больницы, "борьба продолжится", "а сейчас главное - здоровье".

Аналогичное послание с пожеланием скорейшего выздоровление выпустили председатель НДИ Авигдор Либерман и лидер "Авода" Мейрав Михаэли.

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