



Политики отреагировали на госпитализацию Нетаниягу

Израильские политики отреагировали на новость о внезапной госпитализации премьер-министра Биньямина Нетаниягу в медицинский центр "Шиба".



Одним из первых по этому поводу высказался лидер оппозиции Яир Лапид.



"Желаю премьер-министру Нетаниягу полного выздоровления, крепкого здоровья и хорошего самочувствия", - написал он в Twitter.



К пожеланиям выздоровления присоединился бывший премьер-министр Эхуд Барак. На фоне 28-й недели протестов против правовой реформы он отметил, что когда Нетаниягу вернется из больницы, "борьба продолжится", "а сейчас главное - здоровье".



Аналогичное послание с пожеланием скорейшего выздоровление выпустили председатель НДИ Авигдор Либерман и лидер "Авода" Мейрав Михаэли.