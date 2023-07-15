Политики отреагировали на госпитализацию Нетаниягу
Израильские политики отреагировали на новость о внезапной госпитализации премьер-министра Биньямина Нетаниягу в медицинский центр "Шиба".
Одним из первых по этому поводу высказался лидер оппозиции Яир Лапид.
"Желаю премьер-министру Нетаниягу полного выздоровления, крепкого здоровья и хорошего самочувствия", - написал он в Twitter.
К пожеланиям выздоровления присоединился бывший премьер-министр Эхуд Барак. На фоне 28-й недели протестов против правовой реформы он отметил, что когда Нетаниягу вернется из больницы, "борьба продолжится", "а сейчас главное - здоровье".
Аналогичное послание с пожеланием скорейшего выздоровление выпустили председатель НДИ Авигдор Либерман и лидер "Авода" Мейрав Михаэли.