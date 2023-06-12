



Политики-харедим хотят превратить законную критику в "расизм"

Харедим ежедневно получают изрядную дозу критики, которая в некоторых случаях переходит границы хорошего вкуса и, возможно, даже закона, пишет Calcalist.co.il.



В связи с этим харедим хотят уменьшить эту критику. Но при всем уважении, критика, даже если она резкая, не является расизмом и подстрекательством. Другими словами: действующий закон запрещает проявление враждебности и неприязни на почве расизма. Закон призван предотвратить ситуацию, когда расизм маскируется под законную критику. Законопроект, который пытается продвинуть правительство, может привести к обратному результату: законная критика будет замалчиваться и обвиняться в расизме и подстрекательстве.



Харедим определяют любую критику, направленную на них за низкий уровень уплаты налогов и высокий уровень изъятия из государственной казны, как антисемитизм, а критику их отказа от службы в армии они хотят определить как подстрекательство.



Любые разговоры об интеграции харедим на рынке труда или в ЦАХАЛе, или об улучшении образования харедим не должны рассматриваться как акт расизма, а человек, сделавший эти замечания, должен быть подвержен судебному преследованию.



Выбор харедим рассматривать любую критику как расизм - это не просто политическая тактика, это ментальная стратегия. Иногда самый простой способ справиться с критикой - напасть на посланника, экономистов, левых, журналистов - и обвинить их в расизме. Именно сейчас, когда главной экономической задачей Израиля является интеграция харедим в рынок труда, нельзя ограничивать свободу прессы и свободу слова по этому вопросу.

