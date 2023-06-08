



Politico: Запад готов предоставить Украине еще один вид истребителей

Страны Запада подняли вопрос передачи Украине истребителей F-18. Однако до реализации этого плана пока далеко, пишет Politico.



Десятки истребителей F-18 могут стать доступны для продажи уже в конце десятилетия, поскольку страны планируют постепенно заменить их более современными F-35. В частности, это увеличит количество стран, которые будут готовы передать эти самолеты Украине.



Истребителями F-18 обладают:

Австралия;

Канада;

Швейцария;

Испания;

Финляндия.

В частности, некоторые из вышеупомянутых стран уже имеют контракты на поставку F-35.F-18 быстрее своего предшественника и оборудован двумя двигателями. Шасси самолета также является более прочным. Зато F-16 имеет большую дальность полета и способен дольше находиться в небе без дозаправки. Вооружение на самолетах почти одинаковое.Как сообщают источники в правительстве Австралии, США благосклонно относятся к идее передать Украине F/A-18. Одобрение Белого дома важно, поскольку Штаты обладают интеллектуальной собственностью на истребители.Австралия списала 41 самолет F/A-18 и заменила их более современными F-35. В настоящее время списанные истребители стоят в ангаре на базе RAAF в Вильямтауне под Ньюкаслом.