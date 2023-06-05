



Politico: Как Украина готовится к послевоенным выборам

Украина все еще находится в состоянии войны, но уже готовится к выборам в мирное время и взвешивает, как бороться с российскими «инфильтрантами».

На прошлой неделе украинские чиновники прибыли в Брюссель, чтобы обсудить, как организовать первые послевоенные выборы в стране, за которыми будут внимательно следить в ЕС. И в этой сфере тоже существует большой страх перед российским вмешательством.



В интервью изданию Politico глава ЦИК Олег Диденко сказал, что Украине необходимо готовиться к риску того, что Россия попытается «ввести своих представителей, своих агентов в украинские власти». В октябре в Украине должны были состояться парламентские выборы, а в следующем году - президентские, но подготовка к ним была приостановлена из-за войны.



«Я понимаю, что Украина должна обеспечить демократические стандарты при проведении послевоенных выборов с точки зрения права быть избранным. Но Украине нужно подумать о том, как оградить себя от такого вмешательства и предотвратить угрозы для национальной безопасности», - сказал Диденко.



Война, начатая Россией, поставила на паузу демократическую жизнь Украины. Согласно Конституции, любые выборы: парламентские или президентские - не могут проводиться, пока страна находится в военном положении. А его президент Владимир Зеленский объявил в то утро, когда началось полномасштабное вторжение России. С тех пор этот статус сохраняется. Но опасения российского вмешательства – это лишь одно из многих препятствий, с которыми Украина столкнется на пути к проведению первых послевоенных выборов.



Киеву также нужно найти способ учесть голоса более 8 миллионов украинцев (около 20% населения), которые сбежали от российской агрессии и проживают за рубежом. Поэтому украинские чиновники на прошлой неделе находились в Брюсселе, где встретились с представителями избирательных комиссий из других европейских стран, чтобы обсудить, как облегчить голосование для беженцев.



Увеличение количества избирательных участков в третьих странах, а также внедрение новых методов голосования, таких как электронное или почтовое голосование – это технические варианты, которые, по словам Диденко, сейчас рассматриваются. Но новая модель голосования будет политическим решением, потому что финальное слово должен сказать украинский парламент.



«Мы должны убедиться, что любой выбор, который будет сделан, во-первых, будет поддержан всеми политическими силами в Украине, а во-вторых, что он будет пользоваться доверием граждан», - сказал Сэм Ван Дер Стаак, директор европейской программы в межправительственной организации International IDEA, организовавшей дискуссии в Брюсселе вместе с Европейским парламентом.



«Украина должна сделать все правильно с самого начала, потому что за этим наблюдают все включительно с Россией», – добавил он.



Politico пишет, что Киев уже принял меры по ограничению влияния пророссийских партий, которые уже давно используются Кремлем для влияния на украинскую политику. В мае прошлого года Зеленский подписал указ о запрещении всех 11 прокремлевских партий, обвиненных в подрыве суверенитета Украины. «Оппозиционная платформа – За жизнь» – крупнейшая пророссийская партия, ранее являвшаяся второй по величине политической силой в украинском парламенте – пыталась обжаловать запрет в суде. Но в сентябре 2022 года Верховный суд Украины поддержал запрет.



В январе Зеленский также лишил украинского гражданства четырех депутатов за сотрудничество с Москвой, угрозу национальной безопасности и распространение кремлевской пропаганды. Среди них – Виктор Медведчук, олигарх, когда-то считавшийся главным союзником Владимира Путина в Украине.



Но некоторые прокремлевские политики все еще активны. Оставшиеся в Украине депутаты ОПЗЖ разделились на две новосозданные группы - «Платформу за жизнь и мир» во главе с Юрием Бойко и «Возрождение Украины». Отвечая на вопрос, будут ли украинские власти рассматривать возможность снова запретить им участвовать в послевоенных выборах, Диденко сказал, что это не в компетенции ЦИК.



«Решение принимается судом в каждом конкретном случае» после тщательного рассмотрения деятельности и программ партий, - пояснил Диденко, подчеркнув, что предыдущие запреты не были безосновательными. Вместе с тем глава ЦИК добавил, что наступление России на украинскую демократию не ограничится войной.



«У нас есть сосед-террорист, и он не исчезнет после нашей победы. Он все еще будет здесь», – сказал Диденко.