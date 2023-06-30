



Политическую карьеру Болсонару постиг крах

Политическая карьера бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару потерпела крах, поскольку суд лишил его права баллотироваться в течение восьми лет.



По данным Associated Press, такое решение поддержали большинство судей.



В частности, четверо из семи судей проголосовали за то, чтобы осудить Болсонару за злоупотребление властью и неправомерное использование СМИ в прошлом году, когда он баллотировался на пост президента.



Тогда он созвал иностранных послов, которым объявил о том, что электронные машины для голосования являются уязвимыми перед хакерами, в связи с чем его оппоненты могут подтасовать результаты выборов.



Суд пришел к выводу, что Болсонару воспользовался правительственными каналами коммуникации для продвижения своей избирательной кампании.



Сам экс-президент обвинения против себя отрицает. Вероятно, он попытается оспорить решение суда.



"Я не критиковал систему голосования, я просто указал на ее возможные недостатки. Этот суд является бессмысленным", - сказал он в интервью радиостанции Itatiaia.