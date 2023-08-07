



​​​​​​​Политический форум Кохелет опровергает свой отказ от судебной реформы

Политический форум Кохелет отверг "категорически ложные" сообщения израильских СМИ о том, что его руководство встречалось с членами правительства, чтобы дать рекомендации против продолжения судебной реформы, сообщило издание The Jerusalem Post в понедельник.



Канал 12 сообщил в воскресенье вечером, что основной контингент либертарианской неправительственной организации, которая в течение многих лет выступала за судебную реформу и предлагала консультации по разработке законопроектов, утверждал, что необходимо приостановить принятие законодательства, потому что оно наносит ущерб обществу.



В статье утверждалось, что министр юстиции Ярив Левин раскритиковал Кохелет за противодействие текущей законодательной деятельности.



Информация в СМИ появился после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в воскресенье агентству Bloomberg, что в следующий раз он попытается внести изменения в Отборочный комитет судей, и что это "в основном то, что осталось" от реформы.

