



Политический деятель: США дважды пытались свергнуть Нетаниягу

Администрация президента США Джо Байдена не вмешивается во внутренние дела Израиля более существенно, чем ее предшественники.



По данным "Аруц Шева", об этом сказал высокопоставленный израильский политический деятель, чье имя не раскрывается.



"Администрация Байдена вмешивается в дела Израиля не больше, чем ее предшественники, которые дважды пытались отстранить Биньямина Нетаниягу от власти. В прошлом имело место вопиющее вмешательство. Билл Клинтон пытался свергнуть премьер-министра. Он признал это", - подчеркнул он.



По словам политического деятеля, Нетаниягу вряд ли пригласят в Белый Дом, пока в Израиле не будут решены внутренние проблемы из-за продвижения правительством плана правовой реформы.