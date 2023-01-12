



Полицию обвинили в задержке визита британского министра в мечеть Аль-Акса

Полицию обвинили в задержке визита лорда Тарика Ахмада, министра Великобритании по делам Ближнего Востока, в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе.



ВВС пишет, что Ахмаду, практикующему мусульманину, не давали войти в священное место в течение 30 минут, прежде чем разрешили пройти.



Как сообщает Times of Israel, исламский вакф, управляющий комплексом, называет этот шаг "неприемлемым".



"Независимо от того, пришел ли он как министр или как мусульманин, его не должны были блокировать", - говорится в заявлении.



Однако сам лорд Ахмад преуменьшил значение инцидента, сообщив, что задержка произошла из-за "проверки службы безопасности". Пытаясь подтвердить свою личность, Ахмад показал полиции вчерашний твит министра иностранных дел Эли Коэна, показывающий их встречу в Иерусалиме.