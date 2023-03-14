



Полиция закрыла 11 борделей в Тель-Авиве, женщины остались бездомными



Организации по борьбе с проституцией возмущены закрытием 11 борделей в городе Тель-Авив. Представитель штаба по борьбе с торговлей женщинами и проституцией Яхав Эрез сообщает:



“На этой неделе полиция провела рейд и эвакуацию борделей в районе центральной автобусной станции и Неве-Шаанан в Тель-Авиве. Но при этом довольно много женщин остались без жилья. Разница между принудительными мерами, которые принимаются для того, чтобы поставить галочку и спланировать парад победы политиков, и мерами, направленными на реальные изменения, может быть огромной для некоторых из женщин, оказавшихся в этой ситуации.



Около недели назад полиция провела рейд по борделям под названием "комнаты" в районе центральной автобусной станции и улицы Ха Гдуд Ха Иври в Тель-Авиве. Хотя они называются “комнатами”, для женщин, которые там находятся, это также и место проживания. У них нет другого жилья, поэтому они спят в одном и том же месте, где каждую ночь проходят через один и тот же ад.



Рейд полиции был проведен без координации с организациями по оказанию помощи и лечению. Согласно директиве генерального прокурора от 2019 года, пресечение преступлений, связанных с проституцией в домах таких женщин, должно находиться в самом низу очередности Причиной является то, что в такой ситуации на действует не сутенер или торговец людьми, но несколько женщин, которые вместе снимают квартиру и используют ее как для проживания, так и для занятия проституцией - поэтому пресечение будет направлено в основном на них. Но когда полиция закрывает такое место, они не только теряют свой доход, они теряют единственную крышу, которая у них есть.



Война с секс-индустрией должна вестись деликатно, потому что полиция в таких случаях взаимодействует с людьми, занимающимися проституцией, которые не являются преступниками, и отношение к ним должно быть таким же уважительным, как к любому другому человеку, если не более того - как к жертвам преступления. Это женщины, которые находятся в бедственном положении, иначе они не жили бы в борделе. Обеспечение правопорядка не может происходить за счет их единственной крыши над головой. Поведение полиции в местах содержания проституток было похоже на поведение "слона в посудной лавке" - без йоты чуткости и с созданием большого количества проблем”.

