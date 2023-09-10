



Полиция выписала каждому участнику перекрытия шоссе Аялон штраф в 1000 шекелей

Израильские социальные сети сообщают о том, что водитель, въехавший в толпу демонстрантов в районе перекрестка Арлозоров на шоссе Аялон был отпущен после допроса.



Полиция сообщила, что “нет подозрений на преднамеренный наезд”, и что дело будет расследоваться как дорожно-транспортное происшествие.



Кроме того, сообщается о том, что каждому участнику перекрытия дороги на шоссе Аялон был выписан штраф в сумме 1000 шекелей.





