Новости » Политика
Полиция выписала каждому участнику перекрытия шоссе Аялон штраф в 1000 шекелей
10.09.2023 08:01 Аркадий Бочаровский

Полиция выписала каждому участнику перекрытия шоссе Аялон штраф в 1000 шекелей

Израильские социальные сети сообщают о том, что водитель, въехавший в толпу демонстрантов в районе перекрестка Арлозоров на шоссе Аялон был отпущен после допроса.

Полиция сообщила, что “нет подозрений на преднамеренный наезд”, и что дело будет расследоваться как дорожно-транспортное происшествие.

Кроме того, сообщается о том, что каждому участнику перекрытия дороги на шоссе Аялон был выписан штраф в сумме 1000 шекелей.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы