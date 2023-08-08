Полиция все же подпустила протестующих к отелю, где отдыхал Нетаниягу
Полиция все же разрешила доступ протестующим к отелю на Голанских высотах, где отдыхает премьер-министр Биньямин Нетаниягу.
Противостояние по этому поводу длилось в течение двух дней.
Накануне полиция перекрыла все въезды в мошав, где находится Нетаниягу. Это вызвало жалобы со стороны местных жителей, а также активистов.
Демонстранты даже подали петицию в БАГАЦ. В итоге, протестующим разрешили собраться примерно в 300 метрах от отеля.