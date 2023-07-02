



Полиция: в протестах в Бен-Гурион могут принять участие не более 5000 человек



Запрет на перекрытие дорог. Запрет выезжать на обочины. Запрет на замедление движения транспорта. Это лишь некоторые из ограничений, введенных полицией в рамках подготовки к завтрашней демонстрации в аэропорту Бен-Гурион против правовой реформы.



Генерал Ави Битон, начальник центрального округа полиции, и генеральный директор управления аэропортов были назначены ответственными за демонстрацию, и в заявлении полиции было определено, что акцент будет сделан на трех параметрах: транспортные пути будут оставаться открытыми, поскольку они являются маршрутом безопасности в чрезвычайной ситуации; туристы будут вовремя и безопасно прибывать на рейсы; расписание рейсов не будет затронуто протестами.



В рамках обсуждения было определено регламентированное и безопасное место сбора демонстрантов, и полиция подчеркнула, что "никакие протесты или собрания в любом другом месте за пределами указанного не будут разрешены". Согласно решению, число демонстрантов будет ограничено 5 000 человек. Кроме того, был установлен запрет на вход в запретные зоны; на проезд по аварийному маршруту, который будет предназначен только для проезда аварийных и спасательных машин; на блокирование работ; на остановку на обочине дороги; на попытке пешком идти по дороге; на парковку на тротуарах, на полосе движения или в местах, которые будут представлять опасность для участников дорожного движения; а также на замедление движения.