



Полиция: У нас есть данные, что протестующие планируют беспорядки

Полиция готовится к дню протестов и блокад в понедельник и обеспокоена угрозами заблокировать и нарушить работу аэропорта Бен-Гурион.



Организаторы протестов против судебной реформы пообещали день, полный массовых беспорядков по всей стране в понедельник, и полиция готовится соответствующим образом, причем главным приоритетом является контроль над самой масштабной акцией – блокировкой Международного аэропорта Бен-Гурион.



Полиция направит около тысячи полицейских для обеспечения безопасности демонстрации в понедельник 3 июля, а Управление аэропортов Израиля увеличит количество сотрудников в аэропорту. Однако, несмотря на обширную подготовку, обе организации испытывают большие опасения по поводу предстоящих акций протеста.



Высокопоставленный чиновник израильской полиции сообщил "КАН-11": “У нас есть данные о том, что протестующие намерены завтра устроить беспорядки в аэропорту”.



Чиновник добавил, что акции протеста в аэропорту будут масштабными – ожидается, что протестующие прибудут с чемоданами и паспортами, чтобы “торпедировать” полицию, а колонны автомобилей будут объезжать терминалы, чтобы перекрыть обычное движение. Еще одна проблема, возникшая в ходе обсуждения подготовки в офисе комиссара, заключается в том, что протестующие прибудут в аэропорт и начнут акции протеста рано утром , чтобы удивить полицию и создать “имидж победы”.



Директор Управления аэропортов Израиля выделил зону ограниченного доступа для акций протеста, а полиция ограничила количество людей, которым разрешено собираться в аэропорту, до 5000 человек.



Организаторы протеста заявили: “Имеется преднамеренное нарушение свободы протеста со стороны служителей Бен-Гвира и Мири Регев. Мы призываем широкую общественность завтра массово прийти в аэропорт Бен-Гурион. Мы никому не позволим нарушать право на протест”.



Дополнительные акции протеста, которые, как ожидается, состоятся в понедельник, включают блокаду шоссе Аялон, туннелей Кармель, аэропорта в Хайфе и других местах, демонстрации в 85 центрах протеста по всей стране и акции протеста перед домами общественных деятелей.

Полиция готовится к тому, что беспорядки продлятся до полуночи.

